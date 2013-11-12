此 EA Exp_BinaryWave 的入场信号由 BinaryWave 积分振荡器中生成。当柱线收盘时如果突破零轴或移动平均线方向改变 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

放置 BinaryWave.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表