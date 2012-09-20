CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iEnvelopes_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2403
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Конверты, построенные в виде зигзага. Их можно располагать зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются.

Рис.1 Индикатор iEnvelopes_HTF

Рис.1 Индикатор iEnvelopes_HTF 

Exp_X2MA Exp_X2MA

Эксперт на основе изменения направления универсального мувинга X2MA.

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Индикатор для трёхбарной системы максимумов / минимумов Ларри Вильямса.

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов.

Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

Индикатор уровней Pivot, промежуточных уровней Pivot и уровней Camarilla с отображением индикаторными буферами и горизонтальными линиями.