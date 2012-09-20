Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
iEnvelopes_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2403
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Конверты, построенные в виде зигзага. Их можно располагать зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются.
Рис.1 Индикатор iEnvelopes_HTF
