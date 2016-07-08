無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iEnvelopes_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 847
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ZigZag形式で描画されたエンベロープ。時間枠を固定して描画し入力パラメータを計算することができます。
図1 iEnvelopes_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1092
iMa_HTF
DRAW_SECTIONスタイルを使用した古き良き移動平均線の描画は、ジグザグを描く通常の方法です。それが計算される時間枠は入力パラメータで設定することができます。これがこのような異常な描画スタイルが使用されている理由です。ElliottWaveMaker 3.0
ElliottWaveMaker 3.0 は半自動エリオット波動とアンドリューの熊手の分析ツールで、AutoElliottWaveMakerとして知られているバージョン2.0を論理的に拡張しています。バージョン3.0ではマイナーエラーが修正され、アンドリュースピッチフォークといくつかの追加機能を描画する機能が追加されます。
iBBands_HTF
DRAW_SECTIONスタイルを使用したボリンジャーバンドの描画は、ジグザグを描く通常の方法です。それが計算される時間枠は入力パラメータで設定することができます。これがこのような異常な描画スタイルが使用されている理由です。MultiJFatlSignal
MultiJFatlSignal指標は異なる時間枠からの4つのJFatl 指標値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。