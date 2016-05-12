und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iEnvelopes_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Hüllkurven in ZigZag-Form. Sie können den Zeitrahmen (Timeframe) für die Berechnung festlegen
Abbildung 1. iEnvelopes_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1092
