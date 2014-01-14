CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DRAW_SECTION - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1184
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
draw_section.mq5 (4.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja segmentos entre los precios máximos y mínimos de las barras.

El color, el ancho y el estilo de los segmentos cambian aleatoriamente cada N ticks. Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_SECTION) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_SECTION

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/331

DRAW_LINE DRAW_LINE

El estilo DRAW_LINE se utiliza para representar en forma de línea los valores del búfer del indicador.

DRAW_NONE DRAW_NONE

El estilo de dibujo DRAW_NONE se utiliza en los casos cuando se necesita calcular y mostrar los valores del indicador en la "Ventana de Datos", pero no hace falta dibujar el gráfico.

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de histograma.

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se utiliza para representar en forma de histograma los valores de dos búferes de indicador.