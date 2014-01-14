El indicador dibuja segmentos entre los precios máximos y mínimos de las barras.



El color, el ancho y el estilo de los segmentos cambian aleatoriamente cada N ticks. Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_SECTION) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.



