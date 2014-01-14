Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DRAW_SECTION - indicador para MetaTrader 5
- 1184
El indicador dibuja segmentos entre los precios máximos y mínimos de las barras.
El color, el ancho y el estilo de los segmentos cambian aleatoriamente cada N ticks. Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_SECTION) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".
Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.
El estilo DRAW_LINE se utiliza para representar en forma de línea los valores del búfer del indicador.DRAW_NONE
El estilo de dibujo DRAW_NONE se utiliza en los casos cuando se necesita calcular y mostrar los valores del indicador en la "Ventana de Datos", pero no hace falta dibujar el gráfico.
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de histograma.DRAW_HISTOGRAM2
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se utiliza para representar en forma de histograma los valores de dos búferes de indicador.