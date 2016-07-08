コードベースセクション
インディケータ

iMa_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
DRAW_SECTIONスタイルを使用した古き良き移動平均線の描画は、ジグザグを描く通常の方法です。それが計算される時間枠は入力パラメータで設定することができます。これがこのような異常な描画スタイルが使用されている理由です。

図1 iMa_HTF指標

図1 iMa_HTF指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1091

