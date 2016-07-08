ElliottWaveMaker 3.0 は半自動エリオット波動とアンドリューの熊手の分析ツールで、AutoElliottWaveMakerとして知られているバージョン2.0を論理的に拡張しています。バージョン3.0ではマイナーエラーが修正され、アンドリュースピッチフォークといくつかの追加機能を描画する機能が追加されます。

CCI指標によって例示されるように描画モードを変更するオプションの実装。