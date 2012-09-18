Старый добрый мувинг, построенный с использованием стиля DRAW_SECTION, которым обычно рисуют ZigZag.



Таймфрейм, на котором он считается, можно задать во входных параметрах, именно поэтому выбран такой необычный стиль построения.

Рис.1 Индикатор iMa_HTF