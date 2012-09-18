Смотри, как бесплатно скачать роботов
iMa_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Старый добрый мувинг, построенный с использованием стиля DRAW_SECTION, которым обычно рисуют ZigZag.
Таймфрейм, на котором он считается, можно задать во входных параметрах, именно поэтому выбран такой необычный стиль построения.
Рис.1 Индикатор iMa_HTF
