CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iMa_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2631
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Старый добрый мувинг, построенный с использованием стиля DRAW_SECTION, которым обычно рисуют ZigZag.

Таймфрейм, на котором он считается, можно задать во входных параметрах, именно поэтому выбран такой необычный стиль построения.

Рис.1 Индикатор iMa_HTF

Рис.1 Индикатор iMa_HTF

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Эксперт на однослойном линейном персептроне с четырьмя входами, анализирует данные индикатора Accelerator Oscillator

iBBands_HTF iBBands_HTF

Полосы Bollinger Bands, которые можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются, построенные в виде зигзага.

e-TurboFx e-TurboFx

Эксперт пытается "ловить" откаты после сильного движения. Используется свечной анализ

Exp_AMkA Exp_AMkA

Эксперт на основе индикатора AMkA