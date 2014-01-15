CodeBaseSeções
Indicadores

iMa_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1312
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Boa e velha Média Móvel desenhada utilizando o estilo DRAW_SECTION de maneira usual para desenhar o ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.

Fig.1 Indicador iMa_HTF indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1091

