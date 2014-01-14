Una descripción detallada de la versión 2.0 se da en el artículo "AutoElliottWaveMaker - Herramienta en MetaTrader 5 para el Análisis Semi-Automático de Ondas de Elliott".

La versión 3.0 tiene la capacidad de dibujar Horquillas de Andrew. El dibujo se realiza en tres etiquetas de onda seleccionadas. Para comenzar el proceso de etiquetado debes presionar la tecla "Shift", después de eso seleccione 3 etiquetas de onda. El dibujo de la onda se hará después del clic derecho de la tercera etiqueta. Para anular la selección de etiquetas, después del dibujo de las Horquillas de Andrew, presione la tecla "Shift" y haga clic en cualquier etiqueta de onda. Las ondas generadas se pueden eliminar. Para ello hay que seleccionar las etiquetas de onda con las que se ha dibujado y hacer clic izquierdo en la tercera etiqueta. La eliminación de las ondas también ocurre cuando cualquier etiqueta en la que se ha dibujado se borra.

Puede mostrar herramientas adicionales de las Horquillas de Andrew. Parra ello hay que seleccionar la tercera etiqueta y posteriormente la correspondiente tecla:



D - muestra/oculta las líneas de advertencia superiores.

F - muestra/oculta las líneas de advertencia inferiores.

U - muestra/oculta líneas Schiff.

muestra/oculta etiquetas horizontal, vertical y precio de la etiqueta seleccionada (Teclas T, B y G, respectivamente); muestra/oculta todas las etiquetas horizontales, verticales y precios (Teclas Y, N y H, respectivamente); presentación de una vertical en la barra cero (Tecla M); copia el gráfico con etiquetas (Tecla J).

En la versión 3.0 se han añadido las siguientes funciones nuevas:





Fig. 1. Horquillas de Andrew dibujadas utilizando ElliottWaveMaker 3.0