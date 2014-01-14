Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZagNN - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra los máximos/mínimos ("rotos") del indicador estándar standard ZigZag.
Este indicador permite estimar la calidad del indicador estándar ZigZag. Los extremos rotos se marcan con diamantes.
Nota: Los cálculos no están optimizados, en cada barra nueva se llama al código del ZigZag estándar en el modo "emulación de la barra 0".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/116
