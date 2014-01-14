Este indicador muestra los máximos/mínimos ("rotos") del indicador estándar standard ZigZag.

Este indicador permite estimar la calidad del indicador estándar ZigZag. Los extremos rotos se marcan con diamantes.



Nota: Los cálculos no están optimizados, en cada barra nueva se llama al código del ZigZag estándar en el modo "emulación de la barra 0".