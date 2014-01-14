Participe de nossa página de fãs
Uma descrição detalhada da versão 2.0 é dada no artigo "AutoElliottWaveMaker - Ferramenta do MetaTrader 5 para análise semi-automática de Ondas de Elliott".
A versão 3.0 tem a capacidade de desenhar os Forcados de Andrew. O Desenho é realizado em três rótulos de onda selecionados. Para iniciar o processo de rotulagem é necessário pressionar o botão "Shift", depois disso, selecione 3 rótulos de onda. O desenho da onda será feito após clicar com o botão direito no terceiro rótulo. Depois de desenhar os Forcados de Andrew para desmarcar os rótulos, pressione o botão "Shift" e clique em qualquer rótulo de onda. As ondas criadas podem ser excluídas. Para fazer isso você deve selecionar os rótulos de onda em que eles foram desenhados e clicar com o botão esquerdo no terceiro rótulo. A remoção das ondas também acontecem quando é removido algum rótulo em que eles são desenhados.
Você pode exibir as ferramentas adicionais dos Forcados de Andrew. Para fazer isso, você deve selecionar o terceiro rótulo e, em seguida, pressione o botão correspondente no teclado:
- D - mostrar/ocultar as linhas de alerta superior.
- F - mostrar/ocultar as linhas de alerta inferiores.
- U - Mostrar/Ocultar linhas de Schiff.
Na versão 3.0 também foram adicionadas as seguintes novas funções:
- mostrar/ocultar os rótulos horizontal, vertical e de preço selecionado (teclas T, B e G, respectivamente);
- mostrar/ocultar todos os rótulos horizontais, verticais e de preços (Y, N e H, respectivamente);
- exibição de uma vertical em uma barra zero (tecla M);
- copiar gráfico com rótulo (tecla J).
Fig. 1. Forcados de Andrew desenhados usando ElliottWaveMaker 3.0
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1089
