WPR_Hist - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
maloyz
Visualizaciones:
1248
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
wpr_hist.mq5 (6.33 KB) ver
Autor real:

Ulterior

Es la versión en MQL5 del indicador, publicado en: https://www.mql5.com/ru/code/9187.

El parámetro de entrada PERIOD es valor del inidcador estándar del indicador WPR.

EURUSD M15

WPR_Hist

Recomendaciones:

  • Atención - no se filtran las líneas de señal de cambio de tendencia.
  • Es mejor utilizarlo en varios periodos para confirmar la divergencia.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/119

