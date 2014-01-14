Pon "Me gusta" y sigue las noticias
WPR_Hist - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
maloyz
Visualizaciones:
1248
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Ulterior
Es la versión en MQL5 del indicador, publicado en: https://www.mql5.com/ru/code/9187.
El parámetro de entrada PERIOD es valor del inidcador estándar del indicador WPR.
EURUSD M15
Recomendaciones:
- Atención - no se filtran las líneas de señal de cambio de tendencia.
- Es mejor utilizarlo en varios periodos para confirmar la divergencia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/119
