CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Asesor Experto basado en Heiken Ashi - Asesor Experto para MetaTrader 5

klbeei | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1533
Ranking:
(49)
Publicado:
Actualizado:
ha_kea.mq5 (7.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Asesor Experto basado en el indicador Heiken Ashi.

Divisa y periodo apropiados: EURAUD -- H1

Informe del Probador de Estrategias
MetaQuotes-Demo (Build 294)
Configuración
Experto: HA_kEA
Símbolo: EURAUD
Periodo: H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
Parámetros de entrada: P=100
Broker: MetaQuotes Software Corp.
Divisa: USD
Depósito Inicial: 3 000.00
Resultados
Barras: 120 Ticks: 378767
Beneficio Neto: -2 047.37 Beneficio Bruto: 1 174.25 Pérdidas Brutas: -3 221.62
Factor de Beneficio: 0.36 Beneficio Esperado: -292.48
Factor de Recuperación: -0.37 Ratio de Sharpe: -1.62
Reducción del Balance:
Reducción Absoluta del Balance: 2 047.37 Reducción Máxima del Balance: 2 627.45 (73.39%) Reducción Relativa del Balance: 73.39% (2 627.45)
Reducción del Patrimonio:
Reducción Absoluta del Patrimonio: 2 301.38 Reducción Máxima del Patrimonio: 5 472.90 (88.68%) Reducción Relativa del Patrimonio: 88.68% (5 472.90)
Total de Trades: 7 Posiciones Cortas (% rentables): 5 (40.00%) Posiciones largas (% rentables): 2 (0.00%)
Trades rentables (% del total): 2 (28.57%) Trades irrentables (% del total): 5 (71.43%)
Transacción más rentable: 1 031.31 Transacción más irrentable (% del total): -891.96
Promedio de transacciones rentables: 587.13 Promedio de transacciones irrentables (% del total): -644.32
Máximo de ganancias consecutivas ($): 1 (1 031.31) Máximo de pérdidas consecutivas ($): 3 (-2 558.97)
Máximo de beneficio consecutivo (número de ganadas): 1 031.31 (1) Máximo de pérdidas consecutivas (número de perdidas): -2 558.97 (3)
Promedio de ganancias consecutivas: 1 Promedio de pérdidas consecutivas: 2

Asesor Experto basado en Heiken Ashi.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/114

ZigZagNN ZigZagNN

Este indicador muestra los máximos/mínimos ("rotos") del indicador estándar ZigZag.

ElliottWaveMaker 3.0 ElliottWaveMaker 3.0

ElliottWaveMaker 3.0 es la Herramienta para el Análisis Semi-Automático de las Ondas de Elliott y la Horquilla de Andrew, una extensión lógica de la versión 2.0 conocida como AutoElliottWaveMaker. En la versión 3.0 se corrigen errores de menor importancia, la capacidad de dibujar Horquillas de Andrew y se agregan unas pocas funciones adicionales.

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

El indicador iS7N_SacuL.mq5 se basa en el indicador original 'Lucas1.mq4', escrito en MQL4.

Rabbit Rabbit

El indicador Rabbit visualiza los niveles verdaderos de soporte/resistencia para cualquier par de divisas.