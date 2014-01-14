Asesor Experto basado en Heiken Ashi.

Este indicador muestra los máximos/mínimos ("rotos") del indicador estándar ZigZag.

ElliottWaveMaker 3.0 es la Herramienta para el Análisis Semi-Automático de las Ondas de Elliott y la Horquilla de Andrew, una extensión lógica de la versión 2.0 conocida como AutoElliottWaveMaker. En la versión 3.0 se corrigen errores de menor importancia, la capacidad de dibujar Horquillas de Andrew y se agregan unas pocas funciones adicionales.