Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto basado en Heiken Ashi - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1533
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Asesor Experto basado en el indicador Heiken Ashi.
Divisa y periodo apropiados: EURAUD -- H1
|
Informe del Probador de Estrategias
|
MetaQuotes-Demo (Build 294)
|
Configuración
|Experto:
|HA_kEA
|Símbolo:
|EURAUD
|Periodo:
|H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
|Parámetros de entrada:
|P=100
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Divisa:
|USD
|Depósito Inicial:
|3 000.00
|
Resultados
|Barras:
|120
|Ticks:
|378767
|Beneficio Neto:
|-2 047.37
|Beneficio Bruto:
|1 174.25
|Pérdidas Brutas:
|-3 221.62
|Factor de Beneficio:
|0.36
|Beneficio Esperado:
|-292.48
|Factor de Recuperación:
|-0.37
|Ratio de Sharpe:
|-1.62
|Reducción del Balance:
|Reducción Absoluta del Balance:
|2 047.37
|Reducción Máxima del Balance:
|2 627.45 (73.39%)
|Reducción Relativa del Balance:
|73.39% (2 627.45)
|Reducción del Patrimonio:
|Reducción Absoluta del Patrimonio:
|2 301.38
|Reducción Máxima del Patrimonio:
|5 472.90 (88.68%)
|Reducción Relativa del Patrimonio:
|88.68% (5 472.90)
|Total de Trades:
|7
|Posiciones Cortas (% rentables):
|5 (40.00%)
|Posiciones largas (% rentables):
|2 (0.00%)
|Trades rentables (% del total):
|2 (28.57%)
|Trades irrentables (% del total):
|5 (71.43%)
|Transacción más rentable:
|1 031.31
|Transacción más irrentable (% del total):
|-891.96
|Promedio de transacciones rentables:
|587.13
|Promedio de transacciones irrentables (% del total):
|-644.32
|Máximo de ganancias consecutivas ($):
|1 (1 031.31)
|Máximo de pérdidas consecutivas ($):
|3 (-2 558.97)
|Máximo de beneficio consecutivo (número de ganadas):
|1 031.31 (1)
|Máximo de pérdidas consecutivas (número de perdidas):
|-2 558.97 (3)
|Promedio de ganancias consecutivas:
|1
|Promedio de pérdidas consecutivas:
|2
|
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/114
Este indicador muestra los máximos/mínimos ("rotos") del indicador estándar ZigZag.ElliottWaveMaker 3.0
ElliottWaveMaker 3.0 es la Herramienta para el Análisis Semi-Automático de las Ondas de Elliott y la Horquilla de Andrew, una extensión lógica de la versión 2.0 conocida como AutoElliottWaveMaker. En la versión 3.0 se corrigen errores de menor importancia, la capacidad de dibujar Horquillas de Andrew y se agregan unas pocas funciones adicionales.
El indicador iS7N_SacuL.mq5 se basa en el indicador original 'Lucas1.mq4', escrito en MQL4.Rabbit
El indicador Rabbit visualiza los niveles verdaderos de soporte/resistencia para cualquier par de divisas.