バージョン2.0の詳しい説明は「AutoElliottWaveMaker - MetaTrader 5 Tool for Semi-Automatic Analysis of Elliott Waves（AutoElliottWaveMaker - MetaTrader 5 のためのエリオット波動の半自動的分析ツール）」稿で見られます。

バージョン3.0ではアンドリューズピッチフォークも可能です。描画は3つの選択された波長ラベルで行われます。ラベリング処理を開始するには「Shift」ボタンを押し、その後3つの波のラベルを選択する必要があります。波の描画は3つめののラベルを右クリックした後に行われます。アンドリューズピッチフォークを描画した後にラベルを解除するには「Shift」ボタンを押して任意の波のラベルをクリックします。作成された波は削除できます。これを行うには、描画された波のラベルを選択して3番目のラベル上を左クリックします。波はまたそのために描かれたラベルが削除されたときも除去されます。

アンドリューズピッチフォークのさらなるツールの表示もできます。これを行うには、キーボード上の対応するボタンを押して3番目のラベルを選択します。

