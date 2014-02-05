请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ElliottWaveMaker 3.0 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2750
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
版本 2.0 的详细描述在文章中 "AutoElliottWaveMaker - MetaTrader 5 Tool for Semi-Automatic Analysis of Elliott Waves (用于艾略特波浪分析的半自动工具)"。
版本 3.0 已经可以绘制安德鲁草叉。绘图是在三个选择波浪标签上执行。为了开始标注, 您应该按住 "Shift" 按钮, 之后选择 3 个波浪标签。波浪绘图会在右键击点第三个标签之后完成。画完安德鲁草叉之后按住 "Shift" 按钮并点击任意波浪标签, 则所有标注取消选择。创建的波浪可以被删除。为此, 您可选择已经绘制的波浪标签并左点击第三个标签。波浪清除也会发生在组成波浪的任意标签被清除时。
您可以显示附加的安德鲁草叉工具。为此您可以选择第三个标签并在键盘上按相应的按键。:
- D - 显示/隐藏上边界警告线。
- F - 显示/隐藏下边界警告线。
- U - 显示/隐藏希夫线。
- 显示/隐藏选择标签的水平, 垂直和价格标签 (分别是 T, B 和 G 键);
- 显示/隐藏所有水平, 垂直和价格标签 (分别是 Y, N 和 H 键);
- 在零柱线上显示垂线 (M 键);
- 复制标签图表 (J 键)。
图例. 1. 安德鲁草叉 使用 ElliottWaveMaker 3.0 绘制
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1089
CCI_DrawMode
实现选项来改变绘制模式, 以 CCI 指标为例。starter
该 EA 基于以下指标: 拉盖尔, CCI 和 MA。
isNormalDist
Shapiro-Wilk 正态检验。ArtificialIntelligence
该 EA 基于单层四点感知线, 感知线分析加速振荡器指标的数据。