版本 2.0 的详细描述在文章中 "AutoElliottWaveMaker - MetaTrader 5 Tool for Semi-Automatic Analysis of Elliott Waves (用于艾略特波浪分析的半自动工具)"。

版本 3.0 已经可以绘制安德鲁草叉。绘图是在三个选择波浪标签上执行。为了开始标注, 您应该按住 "Shift" 按钮, 之后选择 3 个波浪标签。波浪绘图会在右键击点第三个标签之后完成。画完安德鲁草叉之后按住 "Shift" 按钮并点击任意波浪标签, 则所有标注取消选择。创建的波浪可以被删除。为此, 您可选择已经绘制的波浪标签并左点击第三个标签。波浪清除也会发生在组成波浪的任意标签被清除时。

您可以显示附加的安德鲁草叉工具。为此您可以选择第三个标签并在键盘上按相应的按键。:



D - 显示/隐藏上边界警告线。

F - 显示/隐藏下边界警告线。

U - 显示/隐藏希夫线。

显示/隐藏选择标签的水平, 垂直和价格标签 (分别是 T, B 和 G 键); 显示/隐藏所有水平, 垂直和价格标签 (分别是 Y, N 和 H 键); 在零柱线上显示垂线 (M 键); 复制标签图表 (J 键)。

在版本 3.0 中还增加了以下功能:





图例. 1. 安德鲁草叉 使用 ElliottWaveMaker 3.0 绘制