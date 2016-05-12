Eine detaillierte Beschreibung der Version 2.0 finden Sie in dem Artikel "AutoElliottWaveMaker - MetaTrader 5 Tool für die halbautomatische Analyse von Elliott Waves" .

Die Version 3.0 besitzt die Fähigkeit auch Andrew's Pitchforks zu zeichnen. Die Zeichnung wird mit drei selektierten Wellen-Labels durchgeführt. Um den Prozess zu starten, müssen Sie den Shift-Button halten und anschließend drei Wave-Labels selektieren. Das Zeichnen der Wellen wird nach dem Klicken des dritten Labels mit der rechten Maustaste durchgeführt. Nach dem Zeichnen der Andrew's Pitchforks Können Sie mithilfe des Shift-Buttons und dem Klick auf diese Labels die Selektierung wieder aufheben. Die erzeugten Wellen können auch wieder gelöscht werden. Dazu müssen Sie die zugehörigen Wave-Labels selektieren und mit der linken Maustaste das dritte Label anklicken. Das Löschen von Wellen findet auch statt, sobald ein zugehöriges Label entfernt wird.

Sie können sich auch weitere Werkzeuge von Andrew's Pitchforks anzeigen lassen. Dazu selektieren Sie das dritte Label und anschließend drücken Sie eine der zugehörigen Tasten auf der Tastatur:

