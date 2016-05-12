und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ElliottWaveMaker 3.0 - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1601
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine detaillierte Beschreibung der Version 2.0 finden Sie in dem Artikel "AutoElliottWaveMaker - MetaTrader 5 Tool für die halbautomatische Analyse von Elliott Waves" .
Die Version 3.0 besitzt die Fähigkeit auch Andrew's Pitchforks zu zeichnen. Die Zeichnung wird mit drei selektierten Wellen-Labels durchgeführt. Um den Prozess zu starten, müssen Sie den Shift-Button halten und anschließend drei Wave-Labels selektieren. Das Zeichnen der Wellen wird nach dem Klicken des dritten Labels mit der rechten Maustaste durchgeführt. Nach dem Zeichnen der Andrew's Pitchforks Können Sie mithilfe des Shift-Buttons und dem Klick auf diese Labels die Selektierung wieder aufheben. Die erzeugten Wellen können auch wieder gelöscht werden. Dazu müssen Sie die zugehörigen Wave-Labels selektieren und mit der linken Maustaste das dritte Label anklicken. Das Löschen von Wellen findet auch statt, sobald ein zugehöriges Label entfernt wird.
Sie können sich auch weitere Werkzeuge von Andrew's Pitchforks anzeigen lassen. Dazu selektieren Sie das dritte Label und anschließend drücken Sie eine der zugehörigen Tasten auf der Tastatur:
In der Version 3.0 wurden zudem folgende Funktionen hinzugefügt:
- D - Anzeigen/Verstecken der oberen Warnungs-Linien.
- F - Anzeigen/Verstecken der unteren Warnungs-Linien.
- U - Anzeigen/Verstecken der Schiff-Linien.
- Anzeigen/Verstecken horizontaler, vertikaler und Kurs-Labels eines selektierten Labels (Beziehungsweise: T, B und G Tasten);
- Anzeigen/Verstecken aller horizontalen, vertikalen und Kurs-Labels (Beziehungsweise Y, N und H Tasten);
- Darstellung einer Vertikalen auf der Null-Bar (M Taste);
- Kopieren eines Charts mit einem Label (J Taste).
Abbildung 1. Andrew's Pitchforks, gezeichnet unter Verwendung von ElliottWaveMaker 3.0
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1089
Die Umsetzung der Option, um den Zeichnungsmodus zu ändern, wie es in dem CCI Indikator veranschaulicht wird.starter
Diese Expert Advisor basiert auf den folgenden Indikatoren: Laguerre, CCI und MA.
Die Darstellung der guten alten gleitenden Durchschnitte unter Verwendung des Zeichnungsstils DRAW_SECTION ist eine gängige Methode um ZigZag darzustellen. Die für die Berechnung verwendete TimeFrame kann in den Eingabeparametern angegeben werden. Das ist der Grund war warum so ein ungewöhnlicher Zeichnungsstil verwendet wird.iEnvelopes_HTF
Hüllkurven in ZigZag-Form. Sie können den Zeitrahmen (Timeframe) für die Berechnung festlegen