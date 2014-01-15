CodeBaseSecciones
CCI_DrawMode - indicador para MetaTrader 5

Este indicador tiene una opción para que el usuario para cambiar el modo de dibujo. Aquí, se ejemplifica por CCI pero puede de hecho ser aplicado de manera similar a cualquier oscilador. El histograma se ha mejorado con un nuevo parámetro "Confirmación (número de barras)" el propósito y la aplicación de los cuales son idénticos a los parámetros del similar WoodieCCI. Tenga en cuenta que este parámetro no afecta a la línea ni al color de relleno de los modos de dibujo.

CCI_DrawMode - configuración


CCI_DrawMode - Dibujo con relleno


CCI_DrawMode - Dibuja el Histograma

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1088

