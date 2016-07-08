このエキスパートアドバイザーは、指定された時間で昨日の日足とは逆方向にポジションを開きます。

ElliottWaveMaker 3.0 は半自動エリオット波動とアンドリューの熊手の分析ツールで、AutoElliottWaveMakerとして知られているバージョン2.0を論理的に拡張しています。バージョン3.0ではマイナーエラーが修正され、アンドリュースピッチフォークといくつかの追加機能を描画する機能が追加されます。

DRAW_SECTIONスタイルを使用した古き良き移動平均線の描画は、ジグザグを描く通常の方法です。それが計算される時間枠は入力パラメータで設定することができます。これがこのような異常な描画スタイルが使用されている理由です。