ポケットに対して
インディケータ

CCI_DrawMode - MetaTrader 5のためのインディケータ

CCI_DrawMode - 設定


CCI_DrawMode - 色で塗りつぶす


CCI_DrawMode - ヒストグラムを描画する


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1088

