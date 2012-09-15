CodeBaseРазделы
CCI_DrawMode - индикатор для MetaTrader 5

В данном индикаторе включена возможность изменения пользователем режима отрисовки. Для примера выбран CCI, но, фактически, аналогично можно переделать любой осциллятор. Для гистограммы добавлен параметр "Подтверждение (кол-во баров)", смысл и применение которого идентичны аналогичному параметру WoodieCCI. Замечу, что этот параметр никак  не влияет на режимы отрисовки линии и цветовой заливки.

CCI_DrawMode - settings


CCI_DrawMode - Draw Filling


CCI_DrawMode - Draw Histogram


