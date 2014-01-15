CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

Clase para trazar el Estocástico usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) ver
carrayring.mqh (6.64 KB) ver
cstochasticonringbuffer.mqh (13.83 KB) ver
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_stochastic_onarrayrb.mq5 (3.71 KB) ver
test_stochastic_onvaluerb.mq5 (4.87 KB) ver
Descripción

La clase CStochasticOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) utilizando el algoritmo del buffer circular

Declaración

class CStochasticOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CStochasticOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

//--- metodo de inicio:
bool Init(                                 // si error devuelve falso, si exitoso - verdadero
   int            period_k    = 5,         // periodo %K
   int            period_d    = 3,         // periodo %D
   int            period_s    = 3,         // periodo de ralentización %K
   ENUM_MA_METHOD method      = MODE_SMA,  // metodo %D
   int            size_buffer = 256,       // tamaño del fuffer circular, número de dato almacenado
   bool           as_series   = false      // verdadero, si timeserie, falso - si indexación habitual de los datos de entrada
   );   
//--- método de cálculo basado en una timeserie o buffers del indicador:          
int MainOnArray(                  // devuelve el número de elementos procesados  
   const int     rates_total,     // tamaño de las matrices
   const int     prev_calculated, //elementos procesados en la llamada anterior
   const double &high[]           // máximo valor de la matriz
   const double &low[]            // mínimo valor de la matriz
   const double &close[]          // matriz de precio de cierre
   );
//--- método de cálculo basado en los elementos de las series separadas de la matriz           
double MainOnValue(               // devuelve el valor estocástico para el conjunto de elementos 
   const int    rates_total,      // tamaño de elemento
   const int    prev_calculated,  // elemetos procesados de la matriz
   const int    begin,            // desde donde los datos significativos del inicio de la matriz
   const double high,             // valor máximo 
   const double low,              // valor mínimo 
   const double close,            // precio de cierre 
   const int    index             // índice de los elemetos
   );
//--- the methods of access to the data:
int    BarsRequired();   // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador
string Name();           // Devuelve el nombre del indicador
string NameSignal();     // Devuelve el nombre del indicador línea de la señal
string Method();         // Devuelve el método de suavizado en forma de línea de texto
int    PeriodK()         // Devuelve el periodo %K
int    PeriodS()         // Devuelve el periodo de suavizado %K
int    PeriodD()         // Devuelve el periodo %D
int    Size();           // Devuelve el tamaño del buffer circular

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

//--- clase con los métodos de cálculo del indicador estocástico:
#include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh>
CStochasticOnRingBuffer st;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de iteración de indicador personalizado                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//--- cálculo del indicador basado en serie de precios:
   st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close);

...

//--- Utilizar los datos Frim el buffer circular "st",
//    por ejemplo, afrontar los datos en los buffers del indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      MainBuffer[i]   = st[rates_total-1-i];        // la línea principal del indicador
      SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total-1-i]; // la línea de señal del indicador
     }

...

//--- devuelve el valor de prev_calculated para la siguiente llamada:
   return(rates_total);
  }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

  1. El archivo _OnArrayRB.mq5 Test_estocásticocalcula el indicador basado en la serie de tiempo de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
  2. El archivo _OnValueRB.mq5 Test_estocásticomuestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador Oscilador estocástico se calcula y se dibuja. Luego basándose en el búfer circular se dibujan dos líneas más del Oscilador Estocástico


El resultado del trabajo del Test_Stochastic_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos



El resultado del trabajo del Test_Stochastic_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos

 

Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1372

