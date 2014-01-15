Descripción

La clase CStochasticOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CStochasticOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CStochasticOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period_k = 5 , int period_d = 3 , int period_s = 3 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string NameSignal(); string Method(); int PeriodK() int PeriodS() int PeriodD() int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh> CStochasticOnRingBuffer st; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MainBuffer[i] = st[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo _OnArrayRB.mq5 Test_ estocástico calcula el indicador basado en la serie de tiempo de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo _OnValueRB.mq5 Test_ estocástico muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador Oscilador estocástico se calcula y se dibuja. Luego basándose en el búfer circular se dibujan dos líneas más del Oscilador Estocástico .