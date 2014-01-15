Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Clase para trazar el Estocástico usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1367
- 1367
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripción
La clase CStochasticOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Declaración
class CStochasticOnRingBuffer
Título
#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>
Archivo de la clase CStochasticOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.
Métodos de la clase
//--- metodo de inicio: bool Init( // si error devuelve falso, si exitoso - verdadero int period_k = 5, // periodo %K int period_d = 3, // periodo %D int period_s = 3, // periodo de ralentización %K ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA, // metodo %D int size_buffer = 256, // tamaño del fuffer circular, número de dato almacenado bool as_series = false // verdadero, si timeserie, falso - si indexación habitual de los datos de entrada );
//--- método de cálculo basado en una timeserie o buffers del indicador: int MainOnArray( // devuelve el número de elementos procesados const int rates_total, // tamaño de las matrices const int prev_calculated, //elementos procesados en la llamada anterior const double &high[] // máximo valor de la matriz const double &low[] // mínimo valor de la matriz const double &close[] // matriz de precio de cierre );
//--- método de cálculo basado en los elementos de las series separadas de la matriz double MainOnValue( // devuelve el valor estocástico para el conjunto de elementos const int rates_total, // tamaño de elemento const int prev_calculated, // elemetos procesados de la matriz const int begin, // desde donde los datos significativos del inicio de la matriz const double high, // valor máximo const double low, // valor mínimo const double close, // precio de cierre const int index // índice de los elemetos );
//--- the methods of access to the data: int BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador string Name(); // Devuelve el nombre del indicador string NameSignal(); // Devuelve el nombre del indicador línea de la señal string Method(); // Devuelve el método de suavizado en forma de línea de texto int PeriodK() // Devuelve el periodo %K int PeriodS() // Devuelve el periodo de suavizado %K int PeriodD() // Devuelve el periodo %D int Size(); // Devuelve el tamaño del buffer circular
Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:
//--- clase con los métodos de cálculo del indicador estocástico: #include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh> CStochasticOnRingBuffer st; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de iteración de indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- cálculo del indicador basado en serie de precios: st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... //--- Utilizar los datos Frim el buffer circular "st", // por ejemplo, afrontar los datos en los buffers del indicador: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) { MainBuffer[i] = st[rates_total-1-i]; // la línea principal del indicador SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total-1-i]; // la línea de señal del indicador } ... //--- devuelve el valor de prev_calculated para la siguiente llamada: return(rates_total); }
Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.
Ejemplos
- El archivo _OnArrayRB.mq5 Test_estocásticocalcula el indicador basado en la serie de tiempo de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
- El archivo _OnValueRB.mq5 Test_estocásticomuestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador Oscilador estocástico se calcula y se dibuja. Luego basándose en el búfer circular se dibujan dos líneas más del Oscilador Estocástico .
El resultado del trabajo del Test_Stochastic_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
El resultado del trabajo del Test_Stochastic_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
El resultado del trabajo del Test_Stochastic_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1372
