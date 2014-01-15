Participe de nossa página de fãs
CCI_DrawMode - indicador para MetaTrader 5

- 1973




Este indicador tem uma opção para que o usuário altere o modo de desenho.
Aqui, é uma exemplificação pelo CCI, mas ele pode de fato ser igualmente aplicado a todo o oscilador. O histograma é aprimorado com um novo parâmetro de "Confirmação (número de barras)" a finalidade e sua aplicação são idênticas aos do parâmetro de WoodieCCI. Note que este parâmetro não afeta a linha e o preenchimento de cor dos modos de desenho.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1088
