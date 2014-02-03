请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标有一个选项用于改变绘制模式。此处, 以 CCI 为例, 但实际上它可以适用于所有振荡器。增强的直方图有一个新参数 "确认 (柱线数量)" 目的和应用类似参数 WoodieCCI。注, 这个参数不会影响线和颜色填充绘制模式。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1088
starter
该 EA 基于以下指标: 拉盖尔, CCI 和 MA。SHE_kanskigor
该 EA 在指定时间以昨天日线柱线的相反方向开仓。
ElliottWaveMaker 3.0
ElliottWaveMaker 3.0 是一款半自动工具, 用来分析艾略特波浪和安德鲁草叉, 此版本是 2.0 版的逻辑扩展。在 3.0 版中修复了一些小错误, 并添加了绘制安德鲁草叉以及其它一些功能。isNormalDist
Shapiro-Wilk 正态检验。