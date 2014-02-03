该指标有一个选项用于改变绘制模式。此处, 以 CCI 为例, 但实际上它可以适用于所有振荡器。增强的直方图有一个新参数 "确认 (柱线数量)" 目的和应用类似参数 WoodieCCI。注, 这个参数不会影响线和颜色填充绘制模式。













