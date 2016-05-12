und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI_DrawMode - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1108
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator besitzt eine Option für die Veränderung des Zeichnungsmodus. In diesem Beispiel wird es mit dem CCI Indikator verwendet, aber es kann natürlich auch mit jedem anderen Oszillator verwendet werden. Das Histogramm wurde mit einem neuen Parameter verbessert "Confirmation (Anzahl von Bars)" Der Zweck und die Anwendung davon sind identisch mit dem ähnlichen Parameter Woodie CCI. Beachten Sie, dass dieser Parameter keinen Effekt auf die Linien- und Farbfüll-Zeichnungsmodi ausübt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1088
Diese Expert Advisor basiert auf den folgenden Indikatoren: Laguerre, CCI und MA.SHE_kanskigor
Dieser Expert Advisor öffnet eine Position zu einer angegebenen Zeit in der entgegengesetzten Richtung der Bar des vorangegangenen Tages.
ElliottWaveMaker 3.0 ist ein halbautomatisches Tool für die Analyse von Elliott Waves und Andrew's Pitchforks, Eine logische Erweiterung der Version 2.0, bekannt als AutoElliottWaveMaker. In der Version 3.0 wurden kleinere Fehler korrigiert, die Möglichkeit um Andrew's Pitchforks zu zeichnen, sowie ein paar kleinere zusätzliche Funktionen wurden hinzugefügt.iMa_HTF
Die Darstellung der guten alten gleitenden Durchschnitte unter Verwendung des Zeichnungsstils DRAW_SECTION ist eine gängige Methode um ZigZag darzustellen. Die für die Berechnung verwendete TimeFrame kann in den Eingabeparametern angegeben werden. Das ist der Grund war warum so ein ungewöhnlicher Zeichnungsstil verwendet wird.