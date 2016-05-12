Dieser Expert Advisor öffnet eine Position zu einer angegebenen Zeit in der entgegengesetzten Richtung der Bar des vorangegangenen Tages.

ElliottWaveMaker 3.0 ist ein halbautomatisches Tool für die Analyse von Elliott Waves und Andrew's Pitchforks, Eine logische Erweiterung der Version 2.0, bekannt als AutoElliottWaveMaker. In der Version 3.0 wurden kleinere Fehler korrigiert, die Möglichkeit um Andrew's Pitchforks zu zeichnen, sowie ein paar kleinere zusätzliche Funktionen wurden hinzugefügt.

Die Darstellung der guten alten gleitenden Durchschnitte unter Verwendung des Zeichnungsstils DRAW_SECTION ist eine gängige Methode um ZigZag darzustellen. Die für die Berechnung verwendete TimeFrame kann in den Eingabeparametern angegeben werden. Das ist der Grund war warum so ein ungewöhnlicher Zeichnungsstil verwendet wird.