O Expert Advisor foi desenvolvido por um autor desconhecido e reescrito a partir de MQL4, sendo originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8515 por Coletor.
O funcionamento do Expert Advisor requer o uso do indicador Laguerre.
Como ele Funciona
Um sinal de compra é gerado quando Laguerre é igual a 0, МА se move para cima e CCI está abaixo do nível. Um sinal de venda é gerado quando Laguerre é igual a 1, МА está se movendo para baixo e CCI está acima do nível.
O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. No caso de negociações com prejuízos o volume da posição pode ser reduzido.
Uma posição é fechada quando Laguerre vai na direção oposta. A posição de compra se fecha com um valor superior a 0,9 e uma posição de venda se fecha com um valor inferior a 0,1.
O Stop Loss e Take Profit podem ser definidos para uma posição de abertura. Em vez de Stop Loss e Take Profit, as posições podem ser fechadas ao atingir uma perda ou lucro em conjunto.
A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - Lote; se o valor for 0, o valor MaximumRisk é usado.
- MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
- DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.
- StopLoss - Stop Loss em pontos; 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos; 0 - sem Take Profit.
- VirtualSLTP - Stop Loss e Take Profit não estão definidos. Em vez disso, a posição é fechada quando atingir uma perda ou um lucro como especificado nos parâmetros de StopLoss e TakeProfit.
- LagGamma - Parâmetro do indicador Laguerre.
- CCIPeriod - período de CCI.
- CCIPrice - preço de CCI.
- CCILevel - nível de CCI.
- MAPeriod - período de MA.
- MAShift - deslocamento de MA.
- MAMethod - método de MA.
- MAPrice - preço de MA.
- Shift - A barra em que os valores dos indicadores são verificados: 0 - nova barra de formação, 1 - primeira barra completa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1087
