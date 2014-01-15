O Expert Advisor foi desenvolvido por um autor desconhecido e reescrito a partir de MQL4, sendo originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8515 por Coletor.

O funcionamento do Expert Advisor requer o uso do indicador Laguerre.

Como ele Funciona

Um sinal de compra é gerado quando Laguerre é igual a 0, МА se move para cima e CCI está abaixo do nível. Um sinal de venda é gerado quando Laguerre é igual a 1, МА está se movendo para baixo e CCI está acima do nível.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. No caso de negociações com prejuízos o volume da posição pode ser reduzido.

Uma posição é fechada quando Laguerre vai na direção oposta. A posição de compra se fecha com um valor superior a 0,9 e uma posição de venda se fecha com um valor inferior a 0,1.

O Stop Loss e Take Profit podem ser definidos para uma posição de abertura. Em vez de Stop Loss e Take Profit, as posições podem ser fechadas ao atingir uma perda ou lucro em conjunto.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros