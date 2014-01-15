CodeBaseSeções
Experts

starter - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1662
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor foi desenvolvido por um autor desconhecido e reescrito a partir de MQL4, sendo originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8515 por Coletor.

O funcionamento do Expert Advisor requer o uso do indicador Laguerre

Como ele Funciona

Um sinal de compra é gerado quando Laguerre é igual a 0, МА se move para cima e CCI está abaixo do nível. Um sinal de venda é gerado quando Laguerre é igual a 1, МА está se movendo para baixo e CCI está acima do nível.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. No caso de negociações com prejuízos o volume da posição pode ser reduzido.

Uma posição é fechada quando Laguerre vai na direção oposta. A posição de compra se fecha com um valor superior a 0,9 e uma posição de venda se fecha com um valor inferior a 0,1.

O Stop Loss e Take Profit podem ser definidos para uma posição de abertura. Em vez de Stop Loss e Take Profit, as posições podem ser fechadas ao atingir uma perda ou lucro em conjunto.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • Lots - Lote; se o valor for 0, o valor MaximumRisk é usado.
  • MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
  • DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos; 0 - sem Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos; 0 - sem Take Profit.
  • VirtualSLTP - Stop Loss e Take Profit não estão definidos. Em vez disso, a posição é fechada quando atingir uma perda ou um lucro como especificado nos parâmetros de StopLoss e TakeProfit.
  • LagGamma - Parâmetro do indicador Laguerre.
  • CCIPeriod - período de CCI.
  • CCIPrice - preço de CCI.
  • CCILevel - nível de CCI.
  • MAPeriod - período de MA.
  • MAShift - deslocamento de MA.
  • MAMethod - método de MA.
  • MAPrice - preço de MA.
  • Shift - A barra em que os valores dos indicadores são verificados: 0 - nova barra de formação, 1 - primeira barra completa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1087

