该 EA 自 MQL4 重写的作者未知, 原版本由 Collector 发表在 https://www.mql5.com/zh/code/8515。

该 EA 的操作需要使用 拉盖尔 指标。

它如何工作



拉盖尔等于 0, MA 移动向上, CCI 低于级别 - 买信号。拉盖尔等于 0, MA 移动向下, CCI 高于级别 - 卖信号。

仓位手数可是固定的, 也可以与可用保证金成比例。亏损交易情况下仓位手数应减少。

仓位平仓应在拉盖尔走向反向。平所有多头持仓应该大于 0.9, 平空头仓位当小于0.1。

已开仓位可以设置止损止盈。替代实际的止损止盈, 持仓可在盈利或亏损达到一定级别时平仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数