该 EA 自 MQL4 重写的作者未知, 原版本由 Collector 发表在 https://www.mql5.com/zh/code/8515。
该 EA 的操作需要使用 拉盖尔 指标。
它如何工作
拉盖尔等于 0, MA 移动向上, CCI 低于级别 - 买信号。拉盖尔等于 0, MA 移动向下, CCI 高于级别 - 卖信号。
仓位手数可是固定的, 也可以与可用保证金成比例。亏损交易情况下仓位手数应减少。
仓位平仓应在拉盖尔走向反向。平所有多头持仓应该大于 0.9, 平空头仓位当小于0.1。
已开仓位可以设置止损止盈。替代实际的止损止盈, 持仓可在盈利或亏损达到一定级别时平仓。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- Lots - 手数; 如果值为 0, 使用 MaximumRisk 值。
- MaximumRisk - 风险 (如果 Lots=0, 使用它)。
- DecreaseFactor - 亏损交易之后的手数减低因子。0 - 减低禁止。更小值, 更大降低。此处无法再减少手数, 所以使用最小手数开仓。
- StopLoss - 止损点数; 0 - 不使用止损.
- TakeProfit - 止盈点数; 0 - 不使用止盈。
- VirtualSLTP - 止损和止盈未设置。替代, 持仓可在盈利或亏损达到止损和止盈参数时平仓。
- LagGamma - 拉盖尔指标参数。
- CCIPeriod - CCI 周期。
- CCIPrice - CCI 价格。
- CCILevel - CCI 级别。
- MAPeriod - MA 周期。
- MAShift - MA 位移。
- MAMethod - MA 方法。
- MAPrice - MA 价格。
- Shift - 指标值已经检查的柱线: 0 - 新形成柱线, 1 - 第一根完整柱线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1087
