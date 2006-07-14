CodeBaseРазделы
Советники

Starter - эксперт для MetaTrader 4

Советник Starter использует пользоательский индикатор Laguerre.




Результаты тестирования:

