Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Starter - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8317
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник Starter использует пользоательский индикатор Laguerre.
Результаты тестирования:
Ultitimate Oscillator
Индикатор Ultitimate Oscillator.Taf
Довольно простое и, на мой взгляд, малоэффективное построение каналов, соединяя максимумы и минимумы через определенные промежутки.
Laguerre
Индикатор Laguerre.Camarilladt
Индикатор Camarilladt.