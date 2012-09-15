Эксперт переписан с MQL4, автор неизвестен, опубликовал Collector, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8515.

Для работы эксперта требуется индикатор Laguerre.

Принцип работы



Laguerre равно 0, МА направлена вверх, CCI ниже уровня - покупка. Laguerre равно 1, МА направлена вниз, CCI выше уровня - продажа.

Позиция может открываться с постоянным лотом, с лотом пропорциональным свободным средствам. В случае убыточных сделок объем позиции может сокращаться.

Закрытие позиции выполняется при переходе Laguerre в противоположную сторону, при значении больше 0.9 закрывается покупка, при значении меньше 0.1 закрывается продажа.

Позиция может открываться со стоплосс и тейкпрофит. Вместо реальных стоплосс и тейкпрофит может использоваться рыночное закрытие при достижении позицией заданного убытка или прибыли.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры