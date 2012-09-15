CodeBaseРазделы
Советники

starter - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Эксперт переписан с MQL4, автор неизвестен, опубликовал Collector, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8515.

Для работы эксперта требуется индикатор Laguerre

Принцип работы

Laguerre равно 0, МА направлена вверх, CCI ниже уровня - покупка. Laguerre равно 1, МА направлена вниз, CCI выше уровня - продажа.

Позиция может открываться с постоянным лотом, с лотом пропорциональным свободным средствам. В случае убыточных сделок объем позиции может сокращаться.

Закрытие позиции выполняется при переходе Laguerre в противоположную сторону, при значении больше 0.9 закрывается покупка, при значении меньше 0.1 закрывается продажа.

Позиция может открываться со стоплосс и тейкпрофит. Вместо реальных стоплосс и тейкпрофит может использоваться рыночное закрытие при достижении позицией заданного убытка или прибыли.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 

Параметры

  • Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
  • MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
  • DecreaseFactor - Фактор сокращения лота после убыточных сделок. 0 - сокращение выключено. Чем меньше значение, тем большее сокращение выполняется, при невозможности сокращения лота, выполняется открытие с минимальным лотом.
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
  • VirtualSLTP - Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются, но выполняется рыночное закрытие при достижении позицией убытка или прибыли заданных в параметрах StopLoss и TakeProfit.
  • LagGamma - Параметр индикатора Laguerre.
  • CCIPeriod - Период CCI.
  • CCIPrice - Цена CCI.
  • CCILevel - Уровень CCI.
  • MAPeriod - Период MA.
  • MAShift - Смещение MA.
  • MAMethod - Метод MA.
  • MAPrice - Цена MA.
  • Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
