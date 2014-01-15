Participe de nossa página de fãs
TradeStatisticsPanel - indicador para MetaTrader 5
- 3975
O indicador painel exibe os principais parâmetros estatísticos de negociação para a conta atual, calculado com base no histórico de negociações. O recálculo destes parâmetros é iniciado no início do painel e pelo evento automático OnTrade(). O botão "Calculate" é fornecido para o recálculo forçado.
A fonte Consolas é usada por padrão como fonte do painel. Se por algum motivo você não tem este tipo de fonte no sistema, você pode instalá-la a partir do site oficial do desenvolvedor da fonte, seguindo este link.
A classe CTradeStatistics é usada para os cálculos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1084
