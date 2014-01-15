CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TradeStatisticsPanel - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3975
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador painel exibe os principais parâmetros estatísticos de negociação para a conta atual, calculado com base no histórico de negociações. O recálculo destes parâmetros é iniciado no início do painel e pelo evento automático OnTrade(). O botão "Calculate" é fornecido para o recálculo forçado.

A fonte Consolas é usada por padrão como fonte do painel. Se por algum motivo você não tem este tipo de fonte no sistema, você pode instalá-la a partir do site oficial do desenvolvedor da fonte, seguindo este link.

A classe CTradeStatistics é usada para os cálculos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1084

CSelectFile CSelectFile

A classe de interface gráfica de seleção de arquivos.

TrendMagic TrendMagic

Indicador Trend Magic.

eKeyboardTrader eKeyboardTrader

Expert Advisor que permite negociar através do teclado.

CTradeStatistics CTradeStatistics

Classe para o cálculo dos parâmetros de enumeração ENUM_STATISTICS.