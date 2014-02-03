请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
描述：
该指标面板显示当前帐户的主要交易参数, 依据交易历史计算。这些参数在面板开始和 OnTrade() 事件时会初始化及自动重计算。该 "计算" 按钮用于强制重计算。
该 Consolas 字体用作省缺面板字体。如果因为一些原因您的系统中没有这些字体, 您可以从字体开发者的官方网站安装它们, 仅需跟随这个 链接。
该 CTradeStatistics 类用于计算。
图像:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1084
交易信号模块: 纯 MA 交叉信号
简单 MA 交叉信号用于 EA 向导ATR_OpenIndent_v2
该指标显示较久时间帧的开盘价 (例如, 日线时间帧) 并绘制缩进线至开盘价, 从而形成一个范围。
发散交易
该 EA 操作基于两条均线的发散。SHE_kanskigor
该 EA 在指定时间以昨天日线柱线的相反方向开仓。