無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TradeStatisticsPanel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1324
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
説明：
指標パネルは、取引履歴に基づいて計算された現在の口座取引の主要な統計パラメータを表示します。これらのパラメータの再計算は、パネル開始とOnTrade()イベントによって自動的に開始されます。再計算を強制するために「Calculate（計算）」ボタンが設けられています。
パネルフォントとしてはConsolasフォントがデフォルトで使われています。何らかの理由でシステムでこのフォントをお持ちでない場合は、この リンク.に従ってフォント開発者の公式サイトからインストールすることができます。
計算にはCTradeStatisticsクラスが使われます。
画像：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1084
取引シグナルモジュール：シンプルなMAクロスオーバーシグナル
エキスパートアドバイザーウィザードのためのシンプルなMAクロスオーバーシグナリングATR_OpenIndent_v2
この指標は、シニア時間枠（例えば、1日の時間枠）の始値を示し、始値に線のインデントを描画して範囲を形成します。
発散トレーダー
2つの移動平均の乖離に基づいて動作するエキスパートアドバイザー。SHE_kanskigor
このエキスパートアドバイザーは、指定された時間で昨日の日足とは逆方向にポジションを開きます。