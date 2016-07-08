コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TradeStatisticsPanel - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
説明： 

指標パネルは、取引履歴に基づいて計算された現在の口座取引の主要な統計パラメータを表示します。これらのパラメータの再計算は、パネル開始とOnTrade()イベントによって自動的に開始されます。再計算を強制するために「Calculate（計算）」ボタンが設けられています。

パネルフォントとしてはConsolasフォントがデフォルトで使われています。何らかの理由でシステムでこのフォントをお持ちでない場合は、この リンク.に従ってフォント開発者の公式サイトからインストールすることができます。

計算にはCTradeStatisticsクラスが使われます。

画像：

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1084

