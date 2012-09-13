Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TradeStatisticsPanel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5578
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикаторная панель отображает основные статистические показатели торговли для текущего счета, рассчитанные на основе истории торгов. Пересчет этих показателей происходит при старте панели и по событию OnTrade() автоматически. Для принудительного пересчета предусмотрена кнопка "Calculate".
В качестве шрифта по умолчанию для панели используется шрифт Consolas. Если по каким-то причинам у Вас его нет в системе, то его можно установить с официального сайта разработчика шрифта, пройдя по ссылке.
Для расчетов используется класс CTradeStatistics.
Класс для расчета показателей из перечисления ENUM_STATISTICSBidAskChannel
Индикатор BidAskChannel предназначен для учёта спреда в тенях свечек.
Класс графического интерфейса выбора файла.ATR_OpenIndent_v2
Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон.