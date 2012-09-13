Индикаторная панель отображает основные статистические показатели торговли для текущего счета, рассчитанные на основе истории торгов. Пересчет этих показателей происходит при старте панели и по событию OnTrade() автоматически. Для принудительного пересчета предусмотрена кнопка "Calculate".

В качестве шрифта по умолчанию для панели используется шрифт Consolas. Если по каким-то причинам у Вас его нет в системе, то его можно установить с официального сайта разработчика шрифта, пройдя по ссылке.

Для расчетов используется класс CTradeStatistics.