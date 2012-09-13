CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TradeStatisticsPanel - индикатор для MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5578
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикаторная панель отображает основные статистические показатели торговли для текущего счета, рассчитанные на основе истории торгов. Пересчет этих показателей происходит при старте панели и по событию OnTrade() автоматически. Для принудительного пересчета предусмотрена кнопка "Calculate".

В качестве шрифта по умолчанию  для панели используется шрифт Consolas. Если по каким-то причинам у Вас его нет в системе, то его можно установить с официального сайта разработчика шрифта, пройдя по ссылке.

Для расчетов используется класс CTradeStatistics.

CTradeStatistics CTradeStatistics

Класс для расчета показателей из перечисления ENUM_STATISTICS

BidAskChannel BidAskChannel

Индикатор BidAskChannel предназначен для учёта спреда в тенях свечек.

CSelectFile CSelectFile

Класс графического интерфейса выбора файла.

ATR_OpenIndent_v2 ATR_OpenIndent_v2

Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон.