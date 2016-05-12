CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

TradeStatisticsPanel - Indikator für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko
1426
(40)
ZIP herunterladen
Beschreibung: 

Dieser Indikator berechnet und zeigt die wichtigsten statistischen Parameter der Transaktionen zu dem aktuellen Konto an, basierend auf den historischen Transaktionsdaten. Eine Neuberechnung dieser Parameter wird durch den Aufruf des Panels und durch die Methode OnTrade() automatisch durchgeführt. Mit dem "Calculate"-Button kann eine Neuberechnung manuell erzwungen werden.

Hier wird standardmäßig der Schrifttyp Consolas verwendet. Falls Sie diesen Schrifttyp auf Ihrem Rechner nicht installiert haben, können Sie diesen von der offiziellen Website des Entwicklers herunterladen.

Es wird die CTradeStatistics Klasse für die Berechnungen verwendet.

Bild:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1084

