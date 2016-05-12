Die Grundidee dieses einfachen MA-Schnittsystems, ist die Nutzung und Verwendung innerhalb des Expert-Wizards. Nur die sogenannte Direction()-Funktion ist hier implementiert, welche ein einfaches Kauf- und Verkaufssignal generiert, wenn der schnelle MA den langsamen MA schneidet.

Die Timeframe kann über einen Eingangsparameter eingestellt werden. Dieses Modul muss in dem Verzeichnis: "MQL5\Include\Signal" gespeichert werden. Dieses einfache System ist in dem Expert Advisor Wizard als Signal sichtbar und gibt einen Wert zwischen +100 und -100 zurück, in Abhängigkeit von der Richtung.







Beispiele für Long- und Short-Signale:



