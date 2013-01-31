Ставь лайки и следи за новостями
Модуль торговых сигналов: Сигналы простого MA кроссовера - библиотека для MetaTrader 5
Базовая идея этой системы на основе простого MA кроссовера заключается в его применении и возможном использовании внутри Мастера MQL5. Для этого реализована функция Direction(), которая генерирует простые сигналы на покупку и продажу при пересечении быстрой и медленной скользящих средних.
Таймфрейм можно указать в входных параметрах. Модуль сигналов должен быть сохранен в папке "MQL5\Include\Signal". Система на основе простого адаптивного скользящего кроссовера будет выглядеть как сигнал внутри Мастера MQL5 и отправлять значения в пределах от +100 до -100 в зависимости от направления.
Картиника:
Пример получения сигналов на покупку и продажу:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1083
