Базовая идея этой системы на основе простого MA кроссовера заключается в его применении и возможном использовании внутри Мастера MQL5. Для этого реализована функция Direction(), которая генерирует простые сигналы на покупку и продажу при пересечении быстрой и медленной скользящих средних.

Таймфрейм можно указать в входных параметрах. Модуль сигналов должен быть сохранен в папке "MQL5\Include\Signal". Система на основе простого адаптивного скользящего кроссовера будет выглядеть как сигнал внутри Мастера MQL5 и отправлять значения в пределах от +100 до -100 в зависимости от направления.

Картиника:





Пример получения сигналов на покупку и продажу:



