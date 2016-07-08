この単純なMAクロスオーバーシステムの基本的な概念は、エキスパートウィザード内での使用の可能性です。いわゆるDirection()関数のみが実装されており、高速MAが低速移動平均シグナルを交差したときの売買シグナリングを持ちます。

時間枠は入力パラメータとして調整できます。シグナルモジュールは 「MQL5\Include\Signal」に格納されなければなりません。単純な適応移動クロスオーバーシステムは、エキスパートアドバイザーウィザード内のシグナルとして見え、方向に応じて100の値または-100の値を与えます。







売買シグナルの例：



