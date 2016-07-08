無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
取引シグナルモジュール：シンプルなMAクロスオーバーシグナル - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 895
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この単純なMAクロスオーバーシステムの基本的な概念は、エキスパートウィザード内での使用の可能性です。いわゆるDirection()関数のみが実装されており、高速MAが低速移動平均シグナルを交差したときの売買シグナリングを持ちます。
時間枠は入力パラメータとして調整できます。シグナルモジュールは 「MQL5\Include\Signal」に格納されなければなりません。単純な適応移動クロスオーバーシステムは、エキスパートアドバイザーウィザード内のシグナルとして見え、方向に応じて100の値または-100の値を与えます。
売買シグナルの例：
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1083
ATR_OpenIndent_v2
この指標は、シニア時間枠（例えば、1日の時間枠）の始値を示し、始値に線のインデントを描画して範囲を形成します。CTradeStatistics
ENUM_STATISTICS列挙パラメータ計算のためのクラス
TradeStatisticsPanel
取引履歴に基づいて算出される統計パラメータの表示用パネル。発散トレーダー
2つの移動平均の乖離に基づいて動作するエキスパートアドバイザー。