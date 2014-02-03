请观看如何免费下载自动交易
交易信号模块: 纯 MA 交叉信号 - MetaTrader 5程序库
已发布:
已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
简单 MA 交叉系统的基本思路是能够用于 EA 向导。当快速均线与慢速均线交叉时, 仅仅调用 Direction() 函数来实现简单买卖信号。
时间帧可以作为输入参数来调整。信号模块必须保存到: "MQL5\Include\Signal"。该简单自适应移动交叉系统在 EA 向导中将是可见的信号, 并依据方向给出一个 +100 值或 -100 值。
空头和多头信号入场例子:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1083
