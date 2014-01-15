CodeBaseSeções
Bibliotecas

Módulo de sinal de Negociação: Simples Sinal de cruzamento de MA - biblioteca para MetaTrader 5

kienle
Visualizações:
1724
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
A idéia básica deste sistema de cruzamento de MA simples é a utilização do recurso do Assistente de Expert. Apenas a função de chamada Direction() é implementada, que tem uma simples sinalização de compra e venda quando a MA rápida está cruzando a MA lenta.

O período do gráfico pode ser ajustada como um parâmetro de entrada. O módulo de sinal tem que ser armazenados em: "MQL5\Include\Signal". O sistema de cruzamento da média móvel adaptável simples será visível como um sinal dentro do Assistente do Expert Advisor e fornecerá um valor de +100 ou -100, dependendo da direção.

Sinal visível no Assistente de Expert Advisor

Sinais de compra e venda no exemplo de entrada:

Exemplo de entrada

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1083

