Módulo de sinal de Negociação: Simples Sinal de cruzamento de MA - biblioteca para MetaTrader 5
A idéia básica deste sistema de cruzamento de MA simples é a utilização do recurso do Assistente de Expert. Apenas a função de chamada Direction() é implementada, que tem uma simples sinalização de compra e venda quando a MA rápida está cruzando a MA lenta.
O período do gráfico pode ser ajustada como um parâmetro de entrada. O módulo de sinal tem que ser armazenados em: "MQL5\Include\Signal". O sistema de cruzamento da média móvel adaptável simples será visível como um sinal dentro do Assistente do Expert Advisor e fornecerá um valor de +100 ou -100, dependendo da direção.
Sinais de compra e venda no exemplo de entrada:
