Эксперт переписан с MQL4, автор izhutov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8101.

Принцип работы



Используется три скользящих средних.

Условия на покупку:

Быстрая пересекает промежуточную вверх. Быстрая больше медленной, быстрая больше медленной с предыдущего бара, быстрая на предыдущем баре больше медленной, быстрая на предыдущем баре больше медленной с предыдущего бара. Промежуточная больше медленной, промежуточная больше медленной с предыдущего бара, промежуточная на предыдущем баре больше медленной, промежуточная на предыдущем баре больше медленной с предыдущего бара.



Условия на продажу:

Симметричны условиям на покупку. Быстрая пересекает промежуточную вниз. Быстрая ниже медленной, быстрая ниже медленной с предыдущего бара, быстрая на предыдущем баре ниже медленной, быстрая на предыдущем баре ниже медленной с предыдущего бара. Промежуточная ниже медленной, промежуточная ниже медленной с предыдущего бара, промежуточная на предыдущем баре ниже медленной, промежуточная на предыдущем баре ниже медленной с предыдущего бара.

Позиция может открываться с фиксированным лотом или с пропорциональным свободным средствам. Имеется дополнительная функция для сокращения лота при убытках, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот. Открытая позиция может сопровождаться трейлингстопом.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры



MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).

Lots - Лот.

DecreaseFactor - Фактор сокращения лота после убыточных сделок. 0 - сокращение выключено. Чем меньше значение, тем большее сокращение выполняется, при невозможности сокращения лота, выполняется открытие с минимальным лотом.

TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах.

StopLoss - Стоплосс в пунктах.

TrailingStop - Трайлингстоп в пунктах. При значении 0 функция трейлингстопа отключена.

FastPeriod - Период быстрой МА.

FastShift - Смещение быстрой МА.

MiddlePeriod - Период промежуточной МА.

MiddleShift - Смещение промежуточной МА.

SlowPeriod - Перил медленной МА.

SlowShift - Смещение медленной МА.





Примечание

Не рекомендуется использовать значения FastShift, MiddleShift, SlowShift меньше 1. Эксперт проверяет индикаторы на нулевом баре только при открытии бара (не подразумевается его работа на нулевом (формирующемся) баре). В оригинале вообще отсутствуют внешние параметры скользящих средних.