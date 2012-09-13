Ставь лайки и следи за новостями
up3x1_Krohabor_D - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3591
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор izhutov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8101.
Принцип работы
Используется три скользящих средних.
Условия на покупку:
Быстрая пересекает промежуточную вверх. Быстрая больше медленной, быстрая больше медленной с предыдущего бара, быстрая на предыдущем баре больше медленной, быстрая на предыдущем баре больше медленной с предыдущего бара. Промежуточная больше медленной, промежуточная больше медленной с предыдущего бара, промежуточная на предыдущем баре больше медленной, промежуточная на предыдущем баре больше медленной с предыдущего бара.
Условия на продажу:
Симметричны условиям на покупку. Быстрая пересекает промежуточную вниз. Быстрая ниже медленной, быстрая ниже медленной с предыдущего бара, быстрая на предыдущем баре ниже медленной, быстрая на предыдущем баре ниже медленной с предыдущего бара. Промежуточная ниже медленной, промежуточная ниже медленной с предыдущего бара, промежуточная на предыдущем баре ниже медленной, промежуточная на предыдущем баре ниже медленной с предыдущего бара.
Позиция может открываться с фиксированным лотом или с пропорциональным свободным средствам. Имеется дополнительная функция для сокращения лота при убытках, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот. Открытая позиция может сопровождаться трейлингстопом.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
- Lots - Лот.
- DecreaseFactor - Фактор сокращения лота после убыточных сделок. 0 - сокращение выключено. Чем меньше значение, тем большее сокращение выполняется, при невозможности сокращения лота, выполняется открытие с минимальным лотом.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах.
- StopLoss - Стоплосс в пунктах.
- TrailingStop - Трайлингстоп в пунктах. При значении 0 функция трейлингстопа отключена.
- FastPeriod - Период быстрой МА.
- FastShift - Смещение быстрой МА.
- MiddlePeriod - Период промежуточной МА.
- MiddleShift - Смещение промежуточной МА.
- SlowPeriod - Перил медленной МА.
- SlowShift - Смещение медленной МА.
ПримечаниеНе рекомендуется использовать значения FastShift, MiddleShift, SlowShift меньше 1. Эксперт проверяет индикаторы на нулевом баре только при открытии бара (не подразумевается его работа на нулевом (формирующемся) баре). В оригинале вообще отсутствуют внешние параметры скользящих средних.
