up3x1_Krohabor_D - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2416
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8101 它的作者是 izhutov。
它如何工作
使用三条 均线。
买条件:
快速均线上穿中间的均线。快速 MA 高于慢速 MA, 从前一根柱线开始快速 MA 高于慢速 MA, 前一根柱线的快速 MA 高于慢速 MA, 从前一根柱线开始前一根柱线的快速 MA 高于慢速 MA。中间 MA 高于慢速 MA, 从前一根柱线开始中间 MA 高于慢速 MA, 前一根柱线的中间 MA 高于慢速 MA, 从前一根柱线开始前一根柱线的中间 MA 高于慢速 MA。
卖条件:
卖条件和卖条件互为镜像。快速均线下穿中间的均线。快速 MA 低于慢速 MA, 从前一根柱线开始快速 MA 低于慢速 MA, 前一根柱线的快速 MA 低于慢速 MA, 从前一根柱线开始前一根柱线的快速 MA 低于慢速 MA。中间 MA 低于慢速 MA, 从前一根柱线开始中间 MA 低于慢速 MA, 前一根柱线的中间 MA 低于慢速 MA, 从前一根柱线开始前一根柱线的中间 MA 低于慢速 MA。
仓位手数可是固定的, 也可以与可用保证金成比例。这里有附加功能来减少亏损时的手数 - 更多连续亏损交替, 手数越小。可以为持仓设置尾随止损。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- MaximumRisk - 风险 (如果 Lots=0, 使用它)。
- Lots - 手数。
- DecreaseFactor - 亏损交易之后的手数减低因子。0 - 减低禁止。更小值, 更大降低。此处无法再减少手数, 所以使用最小手数开仓。
- TakeProfit - 止盈点数。
- StopLoss - 止损点数。
- TrailingStop - 尾随止损点数。如果值为 0, 尾随止损功能禁止。
- FastPeriod - 快速 MA 周期。
- FastShift - 快速 MA 位移。
- MiddlePeriod - 中间 MA 周期。
- MiddleShift - 中间 MA 位移。
- SlowPeriod - 慢速 MA 周期。
- SlowShift - 慢速 MA 位移。
注释不建议设置 FastShift, MiddleShift 和 SlowShift 的值小于 1。该 EA 仅当新的柱线开盘 (它不应该是工作在零 (形成中) 柱线) 时, 在 0 柱线上检查指标。原版本没有任何外部均线参数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1079
