Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
up3x1_Krohabor_D - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1923
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8101 pelo autor izhutov.
Como ele Funciona
Três MA são usadas.
Condições para compra:
A média móvel rápida cruza para cima a do meio. O MA rápido está acima do MA lento, o MA rápido está acima do MA lento a partir da barra anterior, o MA rápido na barra anterior está acima de MA lento, o MA rápido na barra anterior está acima de MA lento da barra anterior. O MA do meio está acima de MA lento, a MA do meio está acima de MA lento a partir da barra anterior, a MA do meio na barra anterior está acima de MA lento, o MA do meio na barra anterior está acima do MA lento da barra anterior.
Condições de venda:
As condições para a compra e venda se espelham uma a outra. A média móvel rápida cruza a do meio para baixo. O MA rápido está abaixo do MA lento, o MA rápido está abaixo do MA lento a partir da barra anterior, a MA rápido na barra anterior está abaixo do MA lento, o MA rápido na barra anterior está abaixo do MA lento da barra anterior. O MA do meio está abaixo do MA lento, o MA do meio está abaixo do MA lento a partir da barra anterior, a MA do meio na barra anterior está abaixo do MA lento, o MA do meio na barra anterior está abaixo do MA lento da barra anterior.
O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote. Um trailing stop pode ser definido para uma posição em aberto.
A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- MaximumRisk - Risco (usado se Lots = 0).
- Lots - Lote.
- DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.
- TakeProfit - Take Profit em pontos.
- StopLoss - Stop Loss em pontos.
- TrailingStop - trailing stop em pontos. Se o valor for 0, a função trailing stop está desativada.
- FastPeriod - período de МА Rápido.
- FastShift - deslocamento de MA rápida.
- MiddlePeriod - período de МА do meio.
- MiddleShift - deslocamento de МА do meio.
- SlowPeriod - período de MA lento.
- SlowShift - deslocamento de МА lenta.
Nota
Não é recomendado definir valores de FastShift, MiddleShift, SlowShift menores que 1. O Expert Advisor verifica os indicadores na barra zero apenas quando uma nova barra aparece (não se deve trabalhar com a barra zero (formação)). A versão original não possui parâmetros externos de médias móveis.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1079
Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.Exp_3rdGenerationXMA
O Expert Advisor Exp_3rdGenerationXMA foi elaborado a partir das variações produzidas na direção da média móvel 3rdGenXMA (XMA 3ª geração).
Script simples com demonstração de utilização da função ChartNavigate().Demo_DRAW_ZIGZAG
Exemplo simples de uso do estilo de desenho DRAW_ZIGZAG.