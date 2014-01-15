Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8101 pelo autor izhutov.

Como ele Funciona



Três MA são usadas.

Condições para compra:

A média móvel rápida cruza para cima a do meio. O MA rápido está acima do MA lento, o MA rápido está acima do MA lento a partir da barra anterior, o MA rápido na barra anterior está acima de MA lento, o MA rápido na barra anterior está acima de MA lento da barra anterior. O MA do meio está acima de MA lento, a MA do meio está acima de MA lento a partir da barra anterior, a MA do meio na barra anterior está acima de MA lento, o MA do meio na barra anterior está acima do MA lento da barra anterior.

Condições de venda:

As condições para a compra e venda se espelham uma a outra. A média móvel rápida cruza a do meio para baixo. O MA rápido está abaixo do MA lento, o MA rápido está abaixo do MA lento a partir da barra anterior, a MA rápido na barra anterior está abaixo do MA lento, o MA rápido na barra anterior está abaixo do MA lento da barra anterior. O MA do meio está abaixo do MA lento, o MA do meio está abaixo do MA lento a partir da barra anterior, a MA do meio na barra anterior está abaixo do MA lento, o MA do meio na barra anterior está abaixo do MA lento da barra anterior.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote. Um trailing stop pode ser definido para uma posição em aberto.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

MaximumRisk - Risco (usado se Lots = 0).

Lots - Lote.

DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.

TakeProfit - Take Profit em pontos.

StopLoss - Stop Loss em pontos.

TrailingStop - trailing stop em pontos. Se o valor for 0, a função trailing stop está desativada.

FastPeriod - período de МА Rápido.

FastShift - deslocamento de MA rápida.

MiddlePeriod - período de МА do meio.

MiddleShift - deslocamento de МА do meio.

SlowPeriod - período de MA lento.

SlowShift - deslocamento de МА lenta.



Nota

Não é recomendado definir valores de FastShift, MiddleShift, SlowShift menores que 1. O Expert Advisor verifica os indicadores na barra zero apenas quando uma nova barra aparece (não se deve trabalhar com a barra zero (formação)). A versão original não possui parâmetros externos de médias móveis.