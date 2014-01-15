CodeBaseSeções
Experts

up3x1_Krohabor_D - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1923
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8101 pelo autor izhutov.

Como ele Funciona

Três MA são usadas.

Condições para compra:

A média móvel rápida cruza para cima a do meio. O MA rápido está acima do MA lento, o MA rápido está acima do MA lento a partir da barra anterior, o MA rápido na barra anterior está acima de MA lento, o MA rápido na barra anterior está acima de MA lento da barra anterior. O MA do meio está acima de MA lento, a MA do meio está acima de MA lento a partir da barra anterior, a MA do meio na barra anterior está acima de MA lento, o MA do meio na barra anterior está acima do MA lento da barra anterior.

Condições de venda:

As condições para a compra e venda se espelham uma a outra. A média móvel rápida cruza a do meio para baixo. O MA rápido está abaixo do MA lento, o MA rápido está abaixo do MA lento a partir da barra anterior, a MA rápido na barra anterior está abaixo do MA lento, o MA rápido na barra anterior está abaixo do MA lento da barra anterior. O MA do meio está abaixo do MA lento, o MA do meio está abaixo do MA lento a partir da barra anterior, a MA do meio na barra anterior está abaixo do MA lento, o MA do meio na barra anterior está abaixo do MA lento da barra anterior.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote. Um trailing stop pode ser definido para uma posição em aberto.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • MaximumRisk - Risco (usado se Lots = 0).
  • Lots - Lote.
  • DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos.
  • TrailingStop - trailing stop em pontos. Se o valor for 0, a função trailing stop está desativada.
  • FastPeriod - período de МА Rápido.
  • FastShift - deslocamento de MA rápida.
  • MiddlePeriod - período de МА do meio.
  • MiddleShift - deslocamento de МА do meio.
  • SlowPeriod - período de MA lento.
  • SlowShift - deslocamento de МА lenta.

Nota

Não é recomendado definir valores de FastShift, MiddleShift, SlowShift menores que 1. O Expert Advisor verifica os indicadores na barra zero apenas quando uma nova barra aparece (não se deve trabalhar com a barra zero (formação)). A versão original não possui parâmetros externos de médias móveis.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1079

