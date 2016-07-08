私たちのファンページに参加してください
up3x1_Krohabor_D - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者izhutovによってhttps://www.mql5.com/ja/code/8101で発表されたものでMQL4から書き換えられました。
動作法
3つのMAが使われます。
買いの条件は下記です。
高速移動平均が中速移動平均を上方に横切ります。高速MAが低速MAを上回り、高速MAが前のバーの低速MAを上回り、前のバーの高速MAが低速MAを上回り、前のバーの高速MAが前のバーの低速MAを上回ります。中速MAが低速MAを上回り、中速MAが前のバーの低速MAを上回り、前のバーの中速MAが低速MAを上回り、前のバーの中速MAが前のバーの低速MAを上回ります。
売りの条件は下記です。
売り条件と買い条件は正反対です。高速移動平均が中速移動平均を下方に横切ります。高速MAが低速MAを下回り、高速MAが前のバーの低速MAを下回り、前のバーの高速MAが低速MAを下回り、前のバーの高速MAが前のバーの低速MAを下回ります。中速MAが低速MAを下回り、中速MAが前のバーの低速MAを下回り、前のバーの中速MAが低速MAを下回り、前のバーの中速MAが前のバーの低速MAを下回ります。
オープンするポジションのロットサイズは固定であるまたは余剰証拠金に比例することができます。負けトレードが連続するほどロットサイズは小さく、負けトレードでのロットサイズを低減するための追加機能があります。トレーリングストップはポジションで設定できます。
下の画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。
パラメータ
- MaximumRisk - リスク（Lots=0の場合に使用）
- Lots - ロット
- DecreaseFactor - 負けトレードでのロット減少係数0 - 還元が無効になっています。値が小さいほど減少は大きいです。ロットサイズを小さくすることができない場合には最小ロットポジションが開かれます。
- TakeProfit －ポイントでのテイクプロフィット
- StopLoss－ポイントでのストップロス
- TrailingStop －ポイントでのトレーリングストップ。値が0の場合はトレーリングストップ関数が無効にされます。
- FastPeriod - 高速MA期間
- FastShift - 高速MAシフト
- MiddlePeriod - 中速MA期間
- MiddleShift - 中速MAシフト
- SlowPeriod - 低速MA期間
- SlowShift - 低速MAシフト
注意事項FastShift、MiddleShift及びSlowShiftの値を1未満に設定することは推奨されません。エキスパートアドバイザーは、新しいバーが開いたときにのみに（ゼロ（形成中の）バーで動作するようにはなっていません）ゼロバーで指標をチェックします。オリジナルバージョンには移動平均の外部パラメータは全くありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1079
