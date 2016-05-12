Diesen Expert Advisor gab es schon in MQL4 und wurde neu geschrieben. Die Originalversion finden Sie hier https://www.mql5.com/en/code/8101 Urheber: izhutov,.

Wie er funktioniert:



Es werden drei MA's verwendet.

Die Konditionen für einen Kauf:

Der schnelle gleitende Durchschnitt schneidet den mittleren gleitenden Durchschnitt nach oben. Der schnelle MA ist oberhalb des langsamen MA, der schnelle MA ist oberhalb des langsamen MA der vorherigen Bar, der schnelle MA von der vorherigen Bar ist oberhalb des langsamen MA, der schnelle MA der vorherigen Bar ist oberhalb des langsamen MA von der vorherigen Bar. Der Mittlere MA ist oberhalb des langsamen MA, der mittlere MA ist oberhalb des langsamen MA der vorherigen Bar, der mittlere MA von der vorherigen Bar ist oberhalb des langsamen MA, der mittlere MA von der vorherigen Bar ist oberhalb des langsamen MA von der vorherigen Bar.

Konditionen für eine Verkaufsposition:

Die Konditionen für Kauf und Verkauf sind spiegelbildlich. Der schnelle gleitende Durchschnitt kreuzt den gleitenden Durchschnitt abwärtsgerichtet. Der schnelle MA ist unterhalb des langsamen MA, der schnelle MA ist unterhalb des langsamen MA der vorherigen Bar, der schnelle MA der vorherigen Bar ist unterhalb des langsamen MA, der schnelle MA der vorherigen Bar ist unterhalb des langsamen MA von der vorherigen Bar. Der mittlere MA ist unterhalb des langsamen MA, der mittlere MA ist unterhalb des langsamen MA der vorherigen Bar, der mittlere MA der vorherigen Bar ist unterhalb des langsamen MA, der mittlere MA von der vorherigen Bar ist unterhalb des langsamen MA von der vorherigen Bar.

Die Lotgröße für die Transaktionen kann eine feste Größe sein oder proportional zur freien Margin festgelegt werden. Es gibt noch eine zusätzliche Funktion, die eine Reduzierung der Lotsize veranlasst, sobald es mehrere aufeinanderfolgende Verlusttrades gibt. Einer offenen Position kann noch ein Trailingstop hinzugefügt werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester.<br4/>

Parameter:



MaximumRisk - Risiko (wird verwendet, wenn Lots=0).

Lots - Lot.

DecreaseFactor - Der Faktor für die Reduzierung der Lotsize nach Transaktionen mit Verlust. 0 - Reduktion deaktiviert. Je kleiner der Wert ist, umso größer ist die Reduktion. Wenn eine weitere Verkleinerung der Lotgröße nicht möglich ist, wird die minimale Lotgröße verwendet.

TakeProfit - Take Profit in Punkten.

StopLoss - Stop Loss in Punkten.

TrailingStop - Trailing-Stop in Punkten. Wenn der Wert Null ist, dann wird kein Trailing-Stop verwendet.

FastPeriod - Die Periode für den schnellen MA.

FastShift - Die Verschiebung des schnellen MA.

MiddlePeriod - Die Periode für den mittleren MA.

MiddleShift - Die Verschiebung für den mittleren MA.

SlowPeriod - Die Periode für den langsamen MA.

SlowShift - Die Verschiebung für den langsamen MA





Hinweis:

Es wird nicht empfohlen die Werte für FastShift, MiddleShift und SlowShift Kleiner als eins zu setzen. Der Expert Advisor überprüft nur die Zero-Bar nachdem eine Bar geschlossen wurde (Er arbeitet nicht während der Erzeugung der Zero-Bar). Die Originalversion hat keine externen Parameter für die gleitenden Durchschnitte.