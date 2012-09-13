CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_3rdGenerationXMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2390
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_3rdGenerationXMA построен на основе изменения направления мувинга 3rdGenXMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения мувинга.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора 3rdGenXMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

up3x1_Krohabor_D up3x1_Krohabor_D

Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка входа по тренду

ATR_OpenIndent_v2 ATR_OpenIndent_v2

Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон.

CCI T3 Tick CCI T3 Tick

Индикатор CCI сглаженный алгоритмом Тильсона с пересчетом на каждом тике.

MultiCurrency MultiCurrency

Индикатор MultiCurrency позволяет анализировать одновременно до восьми графиков валют.