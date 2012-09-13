Ставь лайки и следи за новостями
Exp_3rdGenerationXMA - эксперт для MetaTrader 5
2390
Эксперт Exp_3rdGenerationXMA построен на основе изменения направления мувинга 3rdGenXMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения мувинга.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора 3rdGenXMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
