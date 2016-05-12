Der Exp_3rdGenerationXMA Expert Advisor basiert auf einem Wechsel der Richtung der 3rdGenXMA Gleitenden Durchschnitte. Hier wird ein Signal für eine Transaktion generiert, wenn eine Bar schließt und unter der Voraussetzung, dass sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts geändert hat.

Die einwandfreie Funktion dieses Expert-Advisors benötigt den kompilierten Indikator 3rdGenXMA.ex5 in dem Verzeichnis terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Die Test wurden mit den Standard Eingabeparametern des Expert-Advisors durchgeführt. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. In diesem Chart sehen Sie Beispiele von Transaktionen

Testergebnisse für NZDUSD H4 in 2011:

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen