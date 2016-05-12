CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_3rdGenerationXMA - Experte für den MetaTrader 5

Der Exp_3rdGenerationXMA Expert Advisor basiert auf einem Wechsel der Richtung der 3rdGenXMA Gleitenden Durchschnitte. Hier wird ein Signal für eine Transaktion generiert, wenn eine Bar schließt und unter der Voraussetzung, dass sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts geändert hat.

Die einwandfreie Funktion dieses Expert-Advisors benötigt den kompilierten Indikator 3rdGenXMA.ex5 in dem Verzeichnis terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Die Test wurden mit den Standard Eingabeparametern des Expert-Advisors durchgeführt. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. In diesem Chart sehen Sie Beispiele von Transaktionen

Testergebnisse für NZDUSD H4 in 2011:

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1069

Exp_3Parabolic Exp_3Parabolic

Dieses Handelssystem basiert auf drei Parabolischen (Parabolics) mit drei unterschiedlichen Timeframes.

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

Dieser Expert Advisor basiert auf Signalen des AroonSignal Signal-Indikators

Exp_BBands_Stop Exp_BBands_Stop

Ein Handelssystem welches auf Signalen von dem BBands_Stop_v1 Signal-Indikator basiert.

Exp_BBSqueeze Exp_BBSqueeze

Ein Handelssystem basierend auf den Signalen des BBSqueeze Signal-Indikators.