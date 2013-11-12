代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_3rdGenerationXMA - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1714
等级:
(17)
已发布:
已更新:
exp_3rdgenerationxma.mq5 (13.74 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
3rdgenxma.mq5 (12.66 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_3rdGenerationXMA 自动交易程序基于 3rdGenXMA 因动平均线的方向改变。当 MA 方向改变，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

正确操作自动交易程序，需要将编译好的 3rdGenXMA.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.

使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 对于 NZDUSD H4 整个 2011:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1069

Exp_X2MA Exp_X2MA

自动交易程序 Exp_X2MA 的结果图, 根据 X2MA 通用移动平均线的变化基础上。

MultiX2MASignal MultiX2MASignal

MultiX2MASignal 显示当前趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 X2MA 指标获得。

Exp_BBSqueeze Exp_BBSqueeze

基于 BBSqueeze 信号指标的交易系统。

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

此 MultiJFatlSignal 指标显示当前活跃趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 JFatl 指标获得。