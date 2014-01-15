CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_3rdGenerationXMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1105
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_3rdGenerationXMA foi elaborado a partir das variações produzidas na direção da média móvel 3rdGenXMA (XMA 3ª geração). Um sinal para negociação é formado quando uma barra se fecha, desde que ocorra uma mudança na direção da média móvel.

Para operar corretamente com o Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo do indicador compilado 3rdGenXMA.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Exemplos de algumas operações no gráfico

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1069

CCI T3 Tick CCI T3 Tick

O indicador CCI suavizado usando o algoritmo de Tillson.

Assistente MQL5- Sinais de negociação baseado na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + CCI Assistente MQL5- Sinais de negociação baseado na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + CCI

Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador Commodity Channel Index (CCI) . O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseado na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + Estocástico Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseado na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + Estocástico

Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

up3x1_Krohabor_D up3x1_Krohabor_D

Expert Advisor baseado em três médias móveis que utiliza Stop Loss ou Take Profit para o fechamento de posições. Ele Estabelece uma entrada a partir da tendência.