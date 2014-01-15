Participe de nossa página de fãs
Exp_3rdGenerationXMA - expert para MetaTrader 5
- 1105
-
O Expert Advisor Exp_3rdGenerationXMA foi elaborado a partir das variações produzidas na direção da média móvel 3rdGenXMA (XMA 3ª geração). Um sinal para negociação é formado quando uma barra se fecha, desde que ocorra uma mudança na direção da média móvel.
Para operar corretamente com o Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo do indicador compilado 3rdGenXMA.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de algumas operações no gráfico
Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1069
