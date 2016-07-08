コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iClose_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

iClose_HTF指標は、入力パラメータで指定された時間枠の終値に基づいてジグザグをプロットします。

図1 iClose_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1059

