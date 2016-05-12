Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iClose_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der iClose_HTF Indikator zeichnet eine Zigzag, basierend auf den Schlusskursen einer Timeframe, welche in den Eingabeparametern angegeben wurde.
Abbildung 1. iClose_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1059
