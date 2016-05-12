CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iClose_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
792
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der iClose_HTF Indikator zeichnet eine Zigzag, basierend auf den Schlusskursen einer Timeframe, welche in den Eingabeparametern angegeben wurde.

Abbildung 1 The iClose_HTF Indicator

Abbildung 1. iClose_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1059

GMMA_Long_Gistogram GMMA_Long_Gistogram

Der zu einem Histogramm konvertierte GMMA Long Indikator für eine bessere Darstellung.

CandleVisual CandleVisual

Die einfachste visuelle Interpretation eines Kerzencharts.

ParkinsonHistVolatility ParkinsonHistVolatility

Parkinson's historische Volatilität.

HistVolatility HistVolatility

Dieser Indikator berechnet die klassische historische Volatilität eines Finanzinstrumentes.