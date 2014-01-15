Participe de nossa página de fãs
iClose_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indciador iClose_HTF plota um zigzag baseado no fechamento dos preços de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.
Fig.1 Indicador iClose_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1059
