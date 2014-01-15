Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante" confirmado pelo indicador Relative Strength Index (RSI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

O Expert Advisor se baseia nos indicadores SAR e ADX onde a direção da negociação permitida é selecionada com base no resultados das negociações.