CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iClose_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2398
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор iClose_HTF строит зигзаг по ценам закрытия фиксированного во входных параметрах таймфрейма.

Рис.1 Индикатор iClose_HTF

Рис.1 Индикатор iClose_HTF

 

CandleVisual CandleVisual

Простейшая визуальная интерпретация свечного графика.

MultiCurrency MultiCurrency

Индикатор MultiCurrency позволяет анализировать одновременно до восьми графиков валют.

TrendCapture TrendCapture

Эксперт на индикаторах SAR и ADX с выбором разрешенного направления торговли по результатам торговли

Universal_Investor Universal_Investor

Эксперт на экспоненциальной и линейно-взвешенной средних одинакового периода